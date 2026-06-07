Potpredsednica Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević učestvovala je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano juče u mestu Trn kod Laktaša, kada je potpuno slupala službeni „audi A3”.

Vraćajući se sa proslave, prema njenim rečima, pod dejstvom alkohola, usled neprilagođene brzine probila je zaštitnu ogradu i zakucala se direktno u skelu nadvožnjaka u izgradnji. Od siline stravičnog udara vozilo se prevrnulo na krov.

- Vozila je iz pravca Laktaša i zbog neprilagođene brzine nije skrenula na zaobilaznicu koja je na tom mestu formirana zbog izgradnje novog nadvožnjaka. Umesto skretanja, uprkos znakovima upozorenja i usporivačima, nastavila je pravo i udarila u skelu na gradilištu. Na sreću, ostala je nepovređena i nije bilo drugih učesnika u saobraćajnoj nezgodi - otkriva izvor za lokalne medije.

Ljubojevićeva je odvezena u UKC, gde joj je vađena krv radi utvrđivanja količine alkohola.

- Procedura je takva da se nalaz krvi sa UKC šalje Krim-tehničkom centru MUP-a radi zapisnika. Narodna skupština RS ne može od osiguranja da traži naknadu štete ako u policijskom zapisniku bude navedeno da je Ljubojevićeva imala alkohola u krvi. U tom slučaju ona će biti obavezna da nadoknadi štetu. Nije poznato zašto je potpredsednica koristila službeno vozilo bez vozača - dodaje izvor.

Nakon jezivog udesa, u kojem je zadobila lakše telesne povrede i odmah bila zbrinuta u dnevnoj bolnici UKC RS, Ljubojevićeva se oglasila i bez ustezanja priznala da je sama kriva za incident, te da je neposredno pre udara gledala u mobilni telefon.

- Bila sam na fešti, popila sam par pića, ali sam smatrala da sam dovoljno svesna da upravljam vozilom. Svog vozača sam oslobodila smene. Pogledala sam u telefon, kolovoz je bio mokar i to se dogodilo. Snosim svu odgovornost i nisam obratila pažnju - izjavila je potpredsednica NSRS, vidno potresena, više puta ponavljajući da se „pita zašto je uopšte živa”.

Dodala je da će snositi apsolutno svu odgovornost za incident, pa i za nastalu materijalnu štetu na službenom vozilu.

- Iz auta sam sama izašla. Drago mi je što nikoga nisam povredila, jer sa tim ne bih mogla da živim - istakla je Ljubojevićeva.

Prema nezvaničnim informacijama, na luksuznom službenom automobilu pričinjena je totalna šteta.

- Automobil je nedavno plaćen između 60.000 i 65.000 konvertibilnih maraka, ali sada od njega nije ostalo ništa, samo je za otpad - naveo je izvor za medije.

Na teren je odmah nakon prijave izašla policija, koja je obavila detaljan uviđaj.

- Policijski službenici PU Banjaluka izvršili su uviđaj na licu mesta saobraćajne nezgode u mestu Trn. U nezgodi je učestvovalo putničko vozilo marke „audi“. Jedno lice zadobilo je lake telesne povrede - potvrđeno je iz Policijske uprave Banjaluka.

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