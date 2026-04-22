Njemu je nakon što je izneo odbranu određeno zadržavanje do 72 sata.

Ubistvo se dogodilo u noći između ponedeljka i utorka u stanu u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Ubistvo je počinio hladnim oružjem, nakon čega se odvezao u Rožaje i majci priznao zločin. Nadležni su, tragom njene prijave, u iznajmljenom stanu u Kozaračkoj ulici u Podgorici juče pronašli tela tri osobe. Murić je sinoć uhapšen u centru Rožaja. Motiv ubistva, prema navodima dežurne tužiteljke Danke Đerić, još uvek nije poznat.

"Policijski službenici Uprave policije Regionalnog centra bezbednosti 'Sjever', uz kontinuiranu podršku i saradnju sa službenicima Regionalnog centra bezbednosti 'Centar', nakon sprovedenih opsežnih operativnih aktivnosti i precizno izvedene taktičke akcije, locirali su u užem gradskom jezgru Rožaja, na otvorenom prostoru, V. M. (25) iz Rožaja, osumnjičenog za krivično delo teško ubistvo i istog lišili slobode o čemu je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Osumnjičeni Murić je nakon hapšenja, uz krivičnu prijavu sproveden Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

"Nakon sprovođenja sveobuhvatnih izviđajnih i dokaznih radnji, javnost će biti blagovremeno i transparentno informisana o svim relevantnim okolnostima i daljem toku postupka gde je i u ovoj fazi prikupljenen dovoljan broj dokaza i činjenica koje nedovsmisleno ukazuju da je osumnjičeni V.M. direktni izvršilac ovog krivičnog dela", saopšteno je nakon hapšenja iz UP.

