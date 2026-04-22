Vahid Murić (25) osumnjičen da je ubio Rožajce Denisa (28) i Nezrina Hota (35) i Novopazarca Kenana Miraljemovića (56) priveden je u tužilaštvo na saslušanje.

Ubistvo se dogodilo u noći između ponedeljka i utorka u stanu u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Ubistvo je počinio hladnim oružjem, nakon čega se odvezao u Rožaje i majci priznao zločin. Nadležni su, tragom njene prijave, u iznajmljenom stanu u Kozaračkoj ulici u Podgorici juče pronašli tela tri osobe. Murić je sinoć uhapšen u centru Rožaja. Motiv ubistva, prema navodima dežurne tužiteljke Danke Đerić, još uvek nije poznat.

"Policijski službenici Uprave policije Regionalnog centra bezbednosti 'Sjever', uz kontinuiranu podršku i saradnju sa službenicima Regionalnog centra bezbednosti 'Centar', nakon sprovedenih opsežnih operativnih aktivnosti i precizno izvedene taktičke akcije, locirali su u užem gradskom jezgru Rožaja, na otvorenom prostoru, V. M. (25) iz Rožaja, osumnjičenog za krivično delo teško ubistvo i istog lišili slobode o čemu je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Osumnjičeni Murić je nakon hapšenja, uz krivičnu prijavu sproveden Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

"Nakon sprovođenja sveobuhvatnih izviđajnih i dokaznih radnji, javnost će biti blagovremeno i transparentno informisana o svim relevantnim okolnostima i daljem toku postupka gde je i u ovoj fazi prikupljenen dovoljan broj dokaza i činjenica koje nedovsmisleno ukazuju da je osumnjičeni V. M. direktni izvršilac ovog krivičnog dela", saopšteno je nakon hapšenja iz UP.

Dežurna tužiteljka Danka Đerić, nakon završetka uviđaja, medijima je saopštila da je motiv zločina nepoznat.

"Svi dokazi su izuzeti. U toku uviđaja preduzimane su i forenzičke radnje u prisustvu veštaka. Pretpostavka je da je ubistvo izvršeno hladnim oružjem", istakla je Đerićeva.

Policija je ranije juče saopštila da se sumnja se da su ovom krivičnom delu prethodile lične razmirice između lica lišenih života i osumnjičenog.

Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama Aldin Kalač kazao je u utorak popodne da je majka Vehida Murića pozvala policiju nakon što joj je sin priznao zločin.

“On je majci rekao da je okrvavio ruke i izašao iz kuce. Ona je nakon određenog vremena to prijavila policiji”, kazao je Kalač.

