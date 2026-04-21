Braća Denis i Nezrin Hot iz Rožaja, ubijena su danas u Podgorici, kao i njihov prijatelj Kenan M. (55), državljanin Srbije iz Novog Pazara.

Osumnjičeni za ovaj monstruozni zločin je Vehid Murić (25) iz Rožaja, koji je ubrzo uhapšen.

Vest da su braća Denis i Nezrin Hot iz Rožaja, krvnički ubijena danas u Podgorici, potresla je mnoge, a posebno one koji su ih poznavali. Od njih se oprostio i njihov nekadašnji poslodavac, sa kojim su sarađivali do pre godinu dana.

- Bila mi je čast što sam vas poznavao i do pre godinu dana sarađivao sa vama u poslu. Kao što ste se slagali i uvek bili jedan uz drugog, tako vas je zajedno i Bog uzeo. Carstvo nebesko, Nezrine i Denise - napisao je na Fejsbuku njihov bivši poslodavac.

BONUS VIDEO