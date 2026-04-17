Veliki požar, koji je danas izbio u magacinu u krugu Kombinata aluminijuma u Podgorici, stavljen je pod kontrolu, saopšteno je iz Službe zaštite i spasavanja.

Pripadnik Službe zaštite i spasavanja Luka Krgović rekao je za TV Podgorica da je u požaru pričinjena velika materijalna šteta.

- Vatra je prvo zahvatila drvene palete, plastiku, kuhinjsko ulje i krov - naveo je Krgović.

Krgović je rekao da se procenjuje da nema dalje opasnosti od požara.

- U svakom slučaju, dežuraće pripadnici Službe zaštite i spasavanja i u toku noći - naglasio je Krgović.

Komandir podgoričke Službe zaštite i spasavanja Nikola Bojanović rekao je za Portal RTV Podgorica da je na terenu šest vozila sa 12 vatrogasaca. Bojanović je naveo da je najverovatnije došlo do paljenja paleta koje su u neposrednoj blizini pogona "Prerade".

Na društvenim mrežama pojavili su se dramatični snimci požara koje možete pogledati OVDE.

