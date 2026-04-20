U trenutku kada se globalna energetska scena dodatno komplikuje, potez Moskve prema Pekingu izazvao je priličnu pažnju – i to ne samo u diplomatskim krugovima.

Kako prenose kineski mediji, Rusija je praktično izašla sa ponudom koja se u tamošnjoj javnosti već opisuje kao „vredan poklon“, i to neposredno pred planiranu posetu Vladimira Putina Kini.

Priča počinje nekoliko meseci pre tog susreta, koji bi, prema najavama iz Kremlja, trebalo da se realizuje do kraja prve polovine 2026. godine.

Pripreme su već u punom jeku, a prvi signal stigao je kroz posetu Sergeja Lavrova Pekingu. I nije to bila rutinska diplomatska stanica – naprotiv, kako su primetili kineski analitičari, dolazak šefa ruske diplomatije imao je jasno definisan cilj.

U Pekingu se zadržao dva dana. Za to vreme održao je razgovore sa predsednikom Si Đinpingom, ali i sa ministrom spoljnih poslova Van Jijem.

Na papiru – standardne teme: bilateralni odnosi, globalna situacija, politička koordinacija. U praksi, međutim, fokus se brzo pomerio na nešto konkretnije – energente.

I tu dolazi ključni momenat. Tokom obraćanja novinarima, Lavrov je izneo ponudu koja je u kineskim medijima dočekana sa neskrivenim oduševljenjem.

Rusija, kako je poručio, raspolaže kapacitetima koji mogu da pomognu u prevazilaženju problema sa snabdevanjem energijom – problema koji je dodatno pogoršan krizom na Bliskom istoku.

U Pekingu su tu poruku protumačili vrlo direktno. Kina, kao najveći svetski uvoznik energenata, nalazi se pod pritiskom zbog nestabilnosti u regionu Persijskog zaliva i komplikacija u prolazu tankera kroz Ormuski moreuz.

Tržište je već pokazalo znake ozbiljnog manjka resursa. U takvoj situaciji, ponuda iz Moskve dolazi u trenutku kada joj je realno teško naći alternativu.

Kineski analitičari ne kriju utisak da je taj potez strateški promišljen. Rusija, kažu, koristi trenutak da svetu pokaže da ne samo da ima dovoljno energije za sopstvene potrebe, već i da može da pokrije zahteve drugih država.

I to ne bilo kojih – već pre svega onih koje smatra partnerima. Kina se u tom kontekstu jasno izdvaja kao prioritet.

Ipak, iza ove priče krije se i šira geopolitička dimenzija. Prema ocenama iz kineskih medija, ovakav razvoj situacije neće proći bez reakcije Vašingtona.

Sjedinjene Države već neko vreme pokušavaju da utiču na to da Peking povećava uvoz energenata iz američkih izvora, ali i iz zemalja koje su pod njihovim uticajem, poput Venecuele.

U tom svetlu, ruska ponuda menja dinamiku igre. Ona uvodi direktnu konkurenciju na tržištu koje je za obe strane od ogromnog značaja. Kako ocenjuju analitičari, Moskva ovim potezom ne samo da jača svoje pozicije u Aziji, već i komplikuje američke planove.

Zanimljivo je i to kako su kineski mediji interpretirali samu Lavrovljevu posetu. U pojedinim komentarima pojavila se formulacija da je ruski ministar „poslat u izviđanje“, što sugeriše da je njegova misija bila više od protokolarne – svojevrsna priprema terena za dolazak Putina.

Sve to ukazuje da predstojeći susret u Pekingu neće biti samo još jedan u nizu diplomatskih događaja. Naprotiv, već sada se nazire da će tema energije biti u samom centru razgovora, ali i da će odluke donete u tom okviru imati posledice koje prevazilaze odnose dve zemlje.

U takvom rasporedu snaga, gde se tržišta prepliću sa politikom, a energija postaje sredstvo uticaja, ostaje otvoreno pitanje: da li je ovo tek početak dublje preraspodele uticaja ili samo još jedan potez u dugoj partiji u kojoj pravila sve češće pišu oni koji raspolažu resursima.