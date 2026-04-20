Akcije na današnjem otvaranju američkih berzi nisu mnogo promenjene, čak ni nakon što su tenzije između SAD i Irana eskalirale tokom vikenda, jer investitori očekuju da će dve zemlje na kraju postići kompromis.

Berzanski indeks Dow Jones neznatno je pao za 9 poena (0,1%), kao i S&P 500, dok je Nasdaq oslabio za 0,3%, preneo je CNBC. Trgovci i dalje teško mogu u potpunosti da procene situaciju u slučaju najgoreg mogućeg scenarija, poput otvorenog rata.

"Protok vesti sa Bliskog istoka bio je negativan tokom vikenda, kao što je bio slučaj proteklog, ali čini se da celokupni proces i dalje ide putanjom deeskalacije", napisao je ekonomski analitičar Adam Krisafuli na platformi Vital Knowledge.

Finansijski sektor najviše je pomogao u ublažavanju gubitaka. Banke poput Morgan Stanley i Goldman Sachs zabeležile su rast veći od jedan odsto. Sličan trend pratile su i akcije softverskih kompanija, pa je IGV (ETF softverskog sektora) napredovao za 0,7%.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u nedelju da su jedinice Sjedinjenih Američkih Država otvorile vatru na teretni brod pod iranskom zastavom u Omanskom zalivu i zaplenile ga. Ovo se dogodilo nakon što je Teheran odbio da se pridruži još jednoj rundi mirovnih pregovora u Pakistanu koje je planirao Vašington.

"Iranski brod je pod sankcijama Ministarstva finansija SAD zbog njihove prethodne istorije ilegalnih aktivnosti i sada imamo puno starateljstvo nad plovilom i proveravamo šta se na njemu nalazi", napisao je Tramp u objavi na mreži Truth Social.