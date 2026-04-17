Za svega nekoliko meseci, udaljeni greben Antelope Reef u arhipelagu Paracel u Južnokineskom moru pretvoren je iz gotovo neprimetnog peščanog spruda u veštačko ostrvo sa ozbiljnim vojnim potencijalom, što bi moglo značajno da promeni stratešku sliku u ovom delu sveta.

Satelitski snimci, koji su uprkos pokušajima prikrivanja ipak dospeli do istraživača, otkrivaju razmere operacije koju Kina sprovodi daleko od očiju javnosti. Ono što je do skoro bio mali koralni greben sa minimalnim prisustvom, sada se pretvara u kompleksnu infrastrukturu sa pistama, pristaništima i potencijalnim vojnim instalacijama.

Na snimcima se vidi kako kineski jaružari intenzivno rade na nasipanju peska, a čak 22 takva broda od decembra neprekidno učestvuju u proširenju teritorije. Posebno upada u oči činjenica da su ovi brodovi isključili svoje transpondere kako bi izbegli praćenje, što dodatno pojačava sumnje u pravu prirodu projekta.

Ipak, istraživači iz inicijative Asia Maritime Transparency Initiative uspeli su da prate napredak radova putem satelitskih snimaka. Još u decembru 2025. godine na tom mestu se mogao videti samo mali kineski objekat, dok je za svega tri meseca prostor značajno proširen.

U međuvremenu je izgrađen ojačani odbrambeni pojas oko ostrva, a pojavila su se i najmanje dva nova pristaništa. Stručnjaci upozoravaju da bi ovaj projekat mogao prerasti u jedno od najvećih kineskih uporišta u regionu.

Novoformirano ostrvo trenutno je dugačko oko 3,3 kilometra, dok bi pista, prema procenama, mogla da dostigne dužinu od oko 2,7 kilometara, što je dovoljno za poletanje i sletanje svih savremenih kineskih borbenih aviona.

Kina već raspolaže sličnom infrastrukturom na ostrvu Woody Island, glavnom vojnom uporištu u Paracel arhipelagu, gde se redovno raspoređuju i bombarderi tipa H-6, sposobni da nose i nuklearno naoružanje.

Direktor AMTI-ja Gregori Poling ocenjuje da bi izgradnja mogla biti završena do kraja 2026. godine.

- Verovatno ćemo prve aktivnosti u toj bazi videti već do kraja ove godine - izjavio je za britanski „The Telegraph“.

Prema procenama stručnjaka, Kina planira da na ovom ostrvu razvije kompletnu vojnu infrastrukturu, uključujući radarske sisteme, skladišta goriva i objekte za smeštaj naprednog naoružanja poput protivvazdušnih i krstarećih raketa.

Ovaj projekat uklapa se u širu strategiju Pekinga, koji od 2014. godine sistematski pretvara manje grebene i sprudove u vojne baze. Do sada je izgrađeno najmanje 27 takvih objekata – 20 u arhipelagu Paracel i sedam u ostrvima Spratly, bliže Filipinima.

- Sve te instalacije imaju vojnu svrhu. Civilne funkcije su uglavnom samo paravan. Cilj je proširenje kineske kontrole nad Južnokineskim morem - naglasio je Poling.

Na arhipelag Paracel, uključujući i Antelope Reef, pravo polažu i Vijetnam i Tajvan, što dodatno komplikuje situaciju. Stručnjaci smatraju da bi proširenje ovog grebena moglo biti usmereno i ka jačanju nadzora nad Vijetnamom, koji je takođe poslednjih godina intenzivirao svoje aktivnosti u regionu.

Od 2021. godine Vijetnam je izgradio oko 890 hektara novog zemljišta na veštačkim ostrvima, od kojih neka već imaju piste i luke.

Analitičari procenjuju da bi Antelope Reef mogao prvenstveno služiti kao baza za kinesku obalsku stražu i mornaricu, odakle bi se kontrolisale pomorske rute između Paracel ostrva i obala Vijetnama.

- Verovatno će to pre svega biti prislušna stanica i logistička tačka za brodove. A to će Hanoj posebno iritirati - zaključio je Poling.