Na naplatnoj stanici u Vrčinu, saobraćajci Lora Dimić i Vasilije Milić danas su reagovali u sekundi kada im se obratio vozač sa bolom u grudima i vrtoglavicom.

Bez zadržavanja su ga smestili u službeno vozilo i prevezli do najbliže zdravstvene ustanove.

Lekari su potvrdili da je u pitanju bilo predinfarktno stanje - pomoć je stigla na vreme.

- U tim trenucima nema procedure - samo brza odluka i odgovornost. Ako osetite zdravstvene tegobe tokom vožnje - zaustavite vozilo i potražite pomoć - navode iz MUP-a.

BONUS VIDEO