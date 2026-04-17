Narodna banka Srbije svakog radnog dana, po pravilu, do 18 časova objavljuje zvanični srednji kurs dinara prema evru, koji se primenjuje od 8 časova narednog radnog dana.

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće u ponedeljak 117,3811 dinar, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,1 odsto, kao i od početka godine.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak jači je za 0,4 odsto i iznosi 99,1897 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 2,4 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou zači za 4,0 odsto, a od početka godine za 0,7 odsto.