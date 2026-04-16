Beogradska kriminalistička policija je u jednom restoranu u TC Galerija uhapsila grupu muškaraca zbog sumnje da su iznuđivali novac.

Iako zvaničnog saopštenja još uvek nema, nezvanično se saznaje da je reč o grupi koja je duže vreme bila pod prismotrom. Sumnja se da su pokušali da iznude veću sumu novca, a primopredaja ili dogovor je trebalo da se desi upravo u ovom restoranu.

- Sve je bilo mirno, a onda je odjednom nastala vika. Policajci u civilu sa fantomkama su uleteli i povikali: "Policija, lezi dole!". Ljudi su počeli da ustaju od stolova, neki su krenuli ka izlazu, ali su nas brzo smirili. Momci koje su uhapsili nisu pružali otpor, izgledali su potpuno iznenađeno - rekao je jedan od očevidaca.

Policija je pretresla i automobile u garaži TC Galerija koji se dovode u vezu sa uhapšenima.

