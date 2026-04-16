Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je Iran prihvatio da neće posedovati nuklearno oružje u periodu dužem od 20 godina.

Tramp je novinarima ispred Bele kuće rekao da je dogovor sa Iranom "veoma blizu" i da bi trebalo da bude dobar sporazum bez nuklearnog oružja, prenosi BBC.

Istakao je da postoji "veoma snažan stav" prema kojem Iran neće imati nuklearno oružje ni posle tog perioda, dodajući da zapravo ne postoji vremensko ograničenje od 20 godina.

"Hajde da budemo iskreni, ne postoji ograničenje na 20 godina", naglasio je Tramp.

Naveo je i da će razmotriti putovanje u Pakistan radi potpisivanja mirovnog sporazuma ako SAD i Iran postignu dogovor o okončanju rata.

„Išao bih u Pakistan, da. Ako sporazum bude potpisan u Islamabadu, možda ću otići. Oni žele da odem“, rekap je Tramp.

Tramp je ranije danas nagovestio da bi nova runda razgovora sa Iranom mogla da bude održana tokom vikenda i rekao da nije siguran da je potrebno da se produži primirje sa tom zemljom.

Naveo je da je Iran zainteresovan za postizanje dogovora i da je nagovestio da je "spreman da danas uradi stvari na koje pre dva meseca nije bio spreman". Upitan šta bi se dogodilo ukoliko SAD i Iran ne postignu trajni sporazum, Tramp je poručio da bi vojni napadi bili ponovo pojačani, prenosi CNN.

"Ako nema dogovora, sukobi se nastavljaju", rekao je on.