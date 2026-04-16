Još traje istraga ubistva koje se dogodilo u nedelju uveče u zagrebačkim Šestinama. Iz policije su javili da su i žrtva M.P. (22) i osumnjičeni (18) ilegalno boravili u Hrvatskoj. Osumnjičeni iz BiH u Hrvatsku je stigao mesec dana pre ubistva, i to navodno migrantskim putevima preko Save. Prema pisanju medija iz BiH, u sredu je napunio 18 godina.

Žrtva je iz Banjaluke, a uhapšeni je rođen u Gradišci ali u zadnje vreme živi u Laktašima. Poznaju se od pre, a osumnjičeni je i ranije osuđivan za kaznena dela iz domena ilegalnog prevoza migranata iz BiH u Hrvatsku, prenosi 24sata.hr.

I dalje se brani ćutnjom, a prema nezvaničnim saznanjima, bio je voljan reći samo da su se posvađali i da je tokom svađe ubijeni prvo njega napao. On je trenutno u istražnom zatvoru zbog opasnosti od bekstva i ponavljanja dela.

- Sprovedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da je maloletnik 12. aprila 2026. godine, između 8.15 i 15.05 sati, tokom boravka s 22-godišnjakom u kući u Zagrebu na Šestinskom trgu, s namerom da ga usmrti, iz vatrenog oružja ispalio najmanje tri hica, od kojih su ga dva hica pogodila. Od posledica ranjavanja 22-godišnjak je na mestu događaja preminuo. Nakon počinjenog ubistva osumnjičeni maloletnik je napustio mesto događaja. Istoga dana oko 21.45 sati policijski su službenici na ulici uočili maloletnog državljanina Bosne i Hercegovine koji je svojim ponašanjem izazvao sumnju. Daljim postupanjem i operativnim radom policija je došla do informacija o mogućem teškom kaznenom delu. Proverom navoda da je u jutarnjim satima u kući na području Šestina usmrćen muškarac, policijski su službenici dolaskom na adresu zaista pronašli telo. Maloletnik je odmah uhapšen i priveden na kriminalističko istraživanje - obavestili su iz policije.

Navodno je prilikom legitimacije samo izustio 'Ubio sam nekoga'. Kako smo već pisali, dva metka koja je ispalio su pogodila žrtvu u glavu i prsa. Sam pištolj još uvek nije pronađen. Jutarnji list piše da su ubijenog u rodnom gradu zvali 'Riđi', a i on je bio poznat policiji Bosne i Hercegovine.

Kako smo ranije pisali, vlasnik kuće ima i hrvatsko i srpsko državljanstvo i nalazi se u pritvoru zbog brojnih dela.

