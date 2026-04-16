Kako je izvestila Evropska pravda, objava se pojavila na Telegramu ruske agencije sinoć.

Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je spisak adresa u 11 evropskih zemalja, za koje se navodno nalaze kompanije koje proizvode dronove zajedno s Ukrajinom ili za Ukrajinu, ili njena preduzeća u Evropi.

Lista sadrži adrese u Ujedinjenom Kraljevstvu, Nemačkoj, Holandiji, Danskoj, Letoniji, Litvaniji, Poljskoj, Češkoj Republici, Španiji, Italiji, Turskoj i Izraelu, kao i imena kompanija i komponenti koje se navodno tamo proizvode.

Rusko Ministarstvo odbrane je izjavilo da je navodno "rukovodstvo niza evropskih zemalja" odlučilo da poveća proizvodnju i isporuku bespilotnih letelica Ukrajini "za udare na ruskoj teritoriji", što podrazumeva proširenje finansiranja zajedničkih ili lokalizovanih ukrajinskih preduzeća u ovoj oblasti u Evropi.

"Evropska javnost treba ne samo da razume prave uzroke pretnji po svoju bezbednost, već i da zna adrese i lokacije ukrajinskih i zajedničkih preduzeća koja proizvode bespilotne letelice i komponente za Ukrajinu na teritoriji svojih država", dodaje se u saopštenju.

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev je posebno izjavio da bi ove adrese mogle postati "potencijalne mete" za Rusiju.