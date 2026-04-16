Specijalno tužilaštvo, u saradnji sa tzv kosovskom policijom, sprovelo je operaciju u Uroševcu u kojoj je zaplenjeno oko 15 kilograma heroina, a tokom te operacije uhapšena su i dvojica osumnjičenih.

U operaciji je učestvovao i glavni tužilac Specijalnog tužilaštva Bljerim Isufaj, navodi se u saopštenju Specijalnog tužilaštva, objavljenom na Fejsbuku.

„Zajednička operacija sa policijom, koju je predvodilo Specijalno tužilaštv, rezultirala je hapšenjem dvojice osumnjičenih za posedovanje i prodaju opojnih supstanci. Akcija, sprovedena danas u opštini Uroševac, uz učešće tužioca slučaja, glavnog tužioca STRK, kao i jedinica policije, rezultat je dugotrajne istrage o sumnjama na delovanje organizovane kriminalne grupe“, navodi se u saopštenju Specijalnog tužilaštva.

Kako se dodaje, tokom sprovođenja naloga za pretres, vlasti su zaplenile oko 15 kilograma supstance za koju se sumnja da je heroin.

Specijalno tužilaštvo, kako se navodi, u punoj koordinaciji sa tzv. kosovskom policijom, preduzeće neophodne istražne radnje u vezi sa slučajem.

