Veliku glavobolju zadao je carinski pas Buli državljaninu Srbije kada se u ponedeljak pojavio na graničnom prelazu Bajakovo.

Carinici su, naime, izdvojili teretno vozilo srpskih registarskih oznaka kojim je upravljao državljanin Srbije, radi sprovođenja detaljnog pregleda.

Iako je vozač mislio da će tajnu koju krije uspeti da sačuva, sve je palo u vodu kada se pred njim pojavio službeni pas za detekciju novca, jer je Buli prilikom pregleda unutrašnjosti kabine pozitivno reagovao na sumnjivu materiju ispod plastičnog prenosnog frižidera.

- Na osnovu pozitivne reakcije službenog psa, ovlašćeni carinski službenici PJ Službe za mobilne jedinice Osijek pristupili su pregledu i pretresu naznačenog prostora u prisustvu vozača, pri čemu je pronađena neprijavljena gotovina od 12.000 evra. Budući da vozač nije ispunio zakonsku obavezu prijave gotovine Carinskoj upravi, ni u pisanom ni u elektronskom obliku putem propisanog obrasca, počinio je prekršaj iz člana 41. Zakona o deviznom poslovanju - kažu iz Carinske uprave, navodeći da su mu potom izrekli novčanu kaznu od 3.000 evra, kao i obavezu plaćanja 30 evra troškova postupka.

Tom prilikom su otkrili i da je državljanin Srbije odmah iskoristio mogućnost popusta za plaćanje dve trećine kazne, pa je, zbog hitne uplate, na kraju ostao bez "samo" 2.000 evra.

