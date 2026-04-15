U jednoj prodavnici u tržnom centru u Zemunu, dogodio se pokušaj krađe, a razbojnik je od ulaska u radnju, sve do istrčavanja iz nje, snimljen nadzornim kamerama. Video je ubrzo dospeo na društvene mreže i privukao je veliku pažnju javnosti.

Naime, na snimku se vidi kako nepoznati muškarac, obučen u crno od glave do pete, sa podignutom kapuljačom preko glave, ulazi u prodavnicu i bez zadržavanja se upućuje direktno ka naplatnom pultu, gde pokušava da iznudi novac od zaposlenih, delujući odlučno i brzo.

Na sreću, prisebnost jednog od radnika i brza reakcija sprečila je veći incident. On je upotrebio biber sprej u pravcu napadača, nakon čega se osumnjičeni naglo okreće i, kako se na snimku jasno vidi, ubrzano napušta prodavnicu, bežeći u nepoznatom pravcu.

Događaj se odvio u veoma kratkom vremenskom intervalu, a, prema dostupnim informacijama, nije bilo povređenih.

U poslednje vreme sve češće se beleže pokušaji razbojništva u prodajnim objektima i tržnim centrima, koji se uglavnom brzo spreče zahvaljujući reakciji zaposlenih ili obezbeđenja, a dodatno ih karakteriše i to što su često zabeleženi sigurnosnim kamerama.

