Na nedavnim izborima u Mađarskoj pobedu je odneo Peter Mađar što su blokaderi u Srbiji dočekali sa velikim oduševljenjem, uz poruke da je "Srbija sledeća".

Međutim, ono što mnogi od njih očigledno zanemaruju jeste šira slika i moguće posledice ovakvih političkih promena.

Za skoro čitavo javno mnjenje ovaj ishod predstavlja ozbiljan zaokret koji može imati dugoročne posledice po suverenitet i pravac kojim će se Mađarska kretati.

Jasno je kakve posledice nosi dolazak na vlast ljudi koji više odgovaraju spoljnim centrima moći nego sopstvenim nacionalnim interesima.

I to će, nažalost, mađarski narod sam uvideti, ali kasno...

Zato bi ova dešavanja u Mađarskoj mogla poslužiti kao važna lekcija i za Srbiju - da pažljivo promišljamo svoje odluke i posledice koje one mogu imati i da nikako ne smemo dozvoliti da sudbinu naše zemlje kroje zapadni centri moći.

