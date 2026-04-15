Sinoć oko 20 časova, novosadska policija je dobila dojavu da je NN lice palo sa krova zgrade bivše azotare u Novom Sadu gde je bio sa 16-godišnjom stranom državljankom i konzumirao alkohol.

Policijska patrola je tinejdžera (18) zatekla bez svesti, a prema prvim rezultatima istrage i izjavi tinejdžerke sa kojom je bio, on se sapleo i pao kroz rupu krova sa visine od oko 30 metara.

Kako se nezvanično saznaje, tinejdžer je pao na cigle koje su bile razbacane na podu bivše azotare.

O čitavom slučaju je obavešteno nadležno javno tužilaštvo koje radi na utvrđivanju svih činjenica kako je došlo do ove nesreće.

Preliminarni rezultati istrage pokazali su da je reč o nesrećnom slučaju.

Portparol Zavoda za urgentnu medicinu, dr Zoran Krulj, izjavio je ranije da je tinejdžer zbrinut na licu mesta i da je sa polutraumatskim povredama prevezen na reanimaciju u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine.

