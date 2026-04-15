U stanu u kojem žena živi, u trenutku nesreće nalazio se i njen suprug. Prema nezvaničnim saznanjima, on je bio tu kada je došlo do pada, a policija je sa njim obavila informativni razgovor kako bi se rasvetlile okolnosti ove tragedije. Jeziv prizor zatekao je stanare Repiške ulice na beogradskoj opštini Čukarica jutros oko 7 časova, kada je u lokvi krvi pronađeno telo žene (50), saznaje "Telegraf.rs".Prema prvim informacijama sa terena, sumnja se da je žena pala sa velike visine , najverovatnije sa oko 15 metara. Stanari zgrade, zatečeni stravičnim prizorom ispred ulaza, odmah su alarmirali policiju i Hitnu pomoć Ekipa Hitne pomoći brzo je stigla na adresu, gde je zatekla ženu u nesvesnom stanju sa višestrukim teškim povredama. Ona je u izuzetno teškom stanju hitno transportovana u Urgentni centar, gde se lekari trenutno bore da joj spasu život.U stanu u kojem žena živi, u trenutku nesreće nalazio se i njen suprug. Prema nezvaničnim saznanjima, on je bio tu kada je došlo do pada, a policija je sa njim obavila informativni razgovor kako bi se rasvetlile okolnosti ove tragedije.

"Čuo se tup udarac, a onda vriska. Kada smo pogledali kroz prozor, videli smo telo na betonu. Strašno je to što se desilo, svi smo u šoku," kaže jedan od komšija iz Repiške.



Policijski uviđaj na licu mesta je završen, a dalja istraga i izjave svedoka trebalo bi da potvrde šta se tačno dogodilo u stanu pre nego što je žena završila na pločniku.



