U okviru istrage ubistva Milorada Popovića (22) iz Banjaluke, koji je likvidiran u kući u zagrebačkom naselju Šestine, hrvatska policija privela je maloletnog M.B. (17) iz Gradiške, saznaje ATV.

Prema informacijama iz istrage, M.B. je zatečen u kući u kojoj se ubistvo dogodilo i sproveden je na dalju kriminalističku obradu.

Dovođen u vezu s krijumčarenjem migranata „Radi se o maloletniku koji prolazi kroz policijske evidencije MUP-a Republike Srpske. U više navrata je privođen, dovođen je u vezu sa krijumčarenjem ilegalnih migranata preko granice sa Hrvatskom i već se nalazi u krivičnoj evidenciji“, kaže dobro obavešteni izvor ATV-a.

Kako saznajemo, M.B. je rođen u Gradišci i bio je nastanjen na području Laktaša. U pitanju je „stariji maloletnik“ koji će sutra, 15. aprila, napuniti 18 godina. Sa ubijenim Popovićem se navodno poznavao od ranije i obojica su u Hrvatskoj boravili nelegalno.

Ubijen hicem u glavu i grudi Prema pisanju medija u Hrvatskoj, ubistvo se dogodilo u nedelju oko 23 časa u iznajmljenom stanu koji je, po svemu sudeći, trebalo da služi kao ilegalna kockarnica. Ubijeni Popović je na telu imao dve prostrelne rane – jednu u predelu glave i drugu na grudima.

Šta je motiv ubistva za sada nije poznato i to je predmet dalje istrage kojom rukovodi Županijsko državno tužilaštvo u Zagrebu.

