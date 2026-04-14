Sanjin Štilić (35) iz Valjeva, osumnjičen za teško ubistvo Milana Šuše u Zemunu, izručen je Republici Srbiji nakon što je uhapšen po Interpolovoj poternici u Bosni i Hercegovini.

Iz Ministarstva pravde BiH potvrđeno je da je postupak ekstradicije završen i da je Štilić predat nadležnim organima Srbije.

- Sanjin Štilić izručen je Republici Srbiji u skladu sa međunarodnom pravnom pomoći i važećim procedurama - potvrđeno je iz Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

Štilić je, prema dostupnim informacijama, jedan od osumnjičenih za ubistvo Milana Šuše koje se dogodilo 17. februara 2024. godine u Zemunu, kada je žrtva likvidirana ispred svoje kuće.

Podsetimo, Štilić je ranije označen kao jedna od ključnih osoba u ovom slučaju i nalazio se na poternici međunarodne policije. Nakon hapšenja u BiH pokrenuta je procedura izručenja, koja je sada i zvanično okončana.

- Štilić je bio jedan od najtraženijih begunaca i osoba sa Interpolove poternice koju je Republika Srbija tražila zbog teškog ubistva. On je uhapšen u Sarajevu početkom decembra 2025. godine - podseća izvor.

Podsetimo, Milan Šuša ubijen je 17. februara 2024, kada mu je maskirani napadač ispalio dva hica u glavu. Likvidacija se dogodila usred bela dana ispred Šušine kuće u Zemunu, a zabeležile su je nadzorne kamere.

