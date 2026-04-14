Operaciju je sprovela Zajednička operativna grupa Južno koplje pod komandom generala Fransisa L. Donovana, navodi se u saopštenju.

Američki zvaničnici su rekli da su obaveštajne službe potvrdile da je brod operisao poznatim krijumčarskim rutama i da je u vreme napada bio umešan u aktivnosti trgovine drogom.

Operacija se dogodila u vreme kada je administracija američkog predsednika Donalda Trampa od septembra pojačala vojne aktivnosti u Karipskom moru i istočnom Pacifiku, navodeći kao razlog borbu protiv trgovine drogom.

Vlasti kažu da je od početka operacija ubijeno najmanje 163 ljudi.

BONUS VIDEO