Evo koji su najčešći mitovi o horoskopskim znakovima:

Ovan

Mit: Ovan je uvek ljut.



Istina: Ovan je veseo i razigran, čak i ako se naljuti – njegov bes neće dugo trajati.



Kao vatreni znak, Ovan je poznat po svom eksplozivnom temperamentu, često se doživljava kao stalno ljut - ali ima li istine u tome? Stručnjak za astrologiju Inbaal veruje:



Astrolozi ističu da Ovnom vlada Mars, te da su zbog toga Ovnovi puni intenzivnih emocija. Njihov entuzijazam je bombastičan. Njihova radost je bez premca. Slično tome, njihov bes može pomeriti planine. Na sreću, Ovan može da se nosi sa tako velikim emocijama samo na kratko. Ubrzo se smire i vraćaju svom razigranom biću.



Bik

Mit: Bikovi su lenji.



Istina: Bikovi su oprezni i daće sve od sebe da pomognu drugima.



Jedna od najčešćih zabluda o Bikovima proizilazi iz ideje da su apatični i lenji.





Astrolozi navode da je Bik je zemljani znak, koji je najstabilniji element. Zato ne trče pre nego što prohodaju. Ne rizikuju, vole da se odmaraju i obnavljaju resurse, a opet će ustati ako nešto zatreba. Bik će se potruditi za prijatelje i voljene i biće prvi koji će volontirati ako nešto treba da se uradi.



Blizanci

Mit: Blizanci su dvolični.



Istina: Blizanci vide obe strane argumenta.



Blizanci su predstavljeni simbolom blizanaca, koji ilustruje njihovu dvostruku ličnost. Blizanci mogu da vide obe strane svađe i mogu biti i za i protiv mnogih važnih pitanja. Ne izgleda sjajno kada se slažu sa jednom stranom, a onda se slažu sa potpuno suprotnom, ali slušaju i prihvataju sve tačke gledišta, tvrde astrolozi.



Rak

Mit: Rakovi su previše emotivni.



Istina: Rakovi su odlični slušaoci i ne ulažu se samo u sopstvene emocije.



Rak se često smatra preterano emotivnim znakom. Snažne emocije Raka čine ih nežnim, sentimentalnim i nostalgičnim, što znači da ih emociju često ponesu.

Astrolozi kažu da je to za njih normalno. pošto duboko osećaju stvari. Rakovi imaju veliku dubinu emocija i mogu zadržati prostor za vas da bezbedno izrazite svoje emocije.



Lav

Mit: Lavovi su egoisti.



Istina: Lavovi imaju ljubav prema uspehu koja se proteže i na sve ostale.



Kao vatreni znak koji simbolizuje lav, Lavovi su poznati po tome što odišu samopouzdanjem i što su u centru pažnje, ali to se često može smatrati arogancijom i kritikovati kao egocentrično. Međutim, da li je ovaj stereotip zaista toliko tačan?



Astrolozi tvrde da Lavovi voli uspeh. Oni pokušavaju sve i istinski veruju da ništa nije nemoguće. Malo poznata činjenica o Lavovima je da se njihova ljubav prema uspehu širi i na sve ostale. Oni su odlični agenti, mentori i advokati, jer kada vide da neko koga su obučili postiže uspeh koji zaslužuju, Lav će osetiti zadovoljstvo kao da je to sam postigao.



Devica

Mit: Device su perfekcionisti



Istina: Device nisu perfekcionisti, one su jednostavno metodične u svom pristupu stvarima.



Jedna od najneshvaćenijih osobina Devica je njihov izrazito kritičan, 'perfekcionistički' karakter. Devica voli prvo da razmišlja, pa tek onda da deluje. Umesto da iskoriste svaku priliku, oni će odvojiti minut da vide da li ova prilika zaista služi njihovoj višoj svrsi ili je samo odvraćanje pažnje. Device se neće uznemiriti i vole da se opuste, ali ako nešto treba da se uradi, radije bi to uradile sada.

Vaga

Mit: Vage su neodlučne



Istina: Vage nisu neodlučne, razumeju dualnost života.



Predstavljene od strane Vaga, Vage su povezane sa ravnotežom i favorizovane su kao odlični rešavači sukoba. Neodlučnost Vage je znak da se ne mogu otresti.



Vage znaju da svako mišljenje ima neku vrednost i da u sebi ima zrnce istine. Ali odbijaju da budu sudije. Ako ih naterate da izaberu stranu, odmah će uzvratiti, jer Vaga želi da bude prijatelj sa obe strane. Vage razumeju ljudsku prirodu i koliko ona može biti promenljiva.



Škorpija

Mit: Škorpije su ljubomorne.



Istina: Škorpije su strastvene, ali i nesebične.



Jadne Škorpije, zaista imaju mnogo loših vesti u štampi. Kao strastveni ljudi intenzivne ličnosti, Škorpije se često pogrešno tumače kao ljubomorne i kontrolisane.

Emocije Škorpije su široke, vatrene i strastvene. Savremeni vladar Škorpije je Pluton, planeta smrti i ponovnog rađanja, što ih čini sposobnim za lično ponovno pronalaženje. Ovaj zbunjujući znak je lako pogrešno razumeti, ali je važno zapamtiti da Škorpije nemaju sebičnu kost u svom telu i da su zapravo prilično samopožrtvovane. Njihova složenost teže pada na njih same nego na one oko njih.



Strelac

Mit: Strelčevi su nepouzdani.



Istina: Strelčevi su avanturisti.



Kao vatreni znak, Strelci često traže avanturu – ali to dolazi sa negativnim konotacijama

- Strelac voli avanturu. Njihova odbojnost prema obavezama, dugim sastancima i besmislenim ritualima je sasvim prirodna s obzirom na njihovu sklonost stalnoj stimulaciji. Oni vole da život bude šaren, bučan i urnebesno zabavan, i ako ne možete da parirate njihovoj energiji, neće vas na to prisiljavati.



Jarac

Mit: Jarčevi su opsednuti poslom.



Istina: Jarčevi su vredni, ali isto toliko strasti ulažu u opuštanje.



Jarac je zemljani znak kojim vlada Saturn i često se povezuje sa vrednim, ambicioznim i odgovornim. Iako su ovo tehnički pozitivne osobine, Jarčev uporni nagon da uspe može učiniti da izgledaju tvrdoglavi i hladnokrvni.



- Jarac je vredan znak i ulaže 100 odsto truda u sve što radi. Posvećen, praktičan znak, Jarac ulaže isto toliko strasti u opuštanje, ako je to pravilno zakazano u dnevniku. Bilo da je misija zabavna ili izazovna, Jarac će joj pristupiti sa istim stavom "mogu da uradim".



Vodolija

Mit: Vodolije su asocijalne.



Istina: Vodolije su humane.



Kao vazdušni znak, Vodolije su veliki mislioci i traže logična rešenja za probleme. Međutim, jedan od najvećih mitova oko Vodolija je da su previše asocijalni i nevezani. Međutim, u stvarnosti je potpuno suprotno:



Vodolija je verovatno najidealističkiji znak u Zodijaku. Vodolije su humanitarci, posvećeni pravdi i društvenim ciljevima, i to ponekad može da preuzme njihove živote. Oni mogu da formiraju ljubavne i ispunjavajuće odnose sa drugim ljudima, pa čak i da napreduju u grupama, ali ako vide nepravdu, žure da je isprave.



Ribe

Mit: Ribe su previše naivne.



Istina: Ribe su optimistični sanjari koje podižu ljude oko sebe.



Ribe se često zanemaruju kao naivan i prozračan znak, može im se zameriti što ne mogu da stanu na svoje noge. Međutim, kako navode astrolozi, Ribe stvaraju svetove mašte kao umetnici, kreativci, pisci i slikari, piše Teklić.hr. Ribe ćesto rade kao medicinske sestre, psihoterapeuti i iscelitelji. Ribe dele svoj optimizam i podići će one oko sebe, dajući im nadu, a time i snagu.