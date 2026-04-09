Na Iriškom vencu, danas oko 9.30 sati, došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj su dve osobe povređene.

Prema rečima doktora Zorana Krulja portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad njihova ekipa izašla je po prvom prioritetu na lice mesta.

Muškarac star 33 godine prevezen je na odeljenje reanimacije, dok je muškarac star 42 godine u svesnom stanju prevezen na odeljenje hirurgije UC KCVKako nezvanično saznajemo, u saobraćajnoj nesreći su učestvovali kamion i kombi vozilo.

- Vozača kamiona je odvezla ekipa Hitne pomoći, dok vatrogasci spasioci izvlače vozača kombija iz vozila - kaže izvor "Blica".

Na Iriškom vencu je otežan saobraćaj.

