Stravičan zločin koji je otkriven danas u Surčinu dobio je još mračniji epilog.

Nemanja R. (30) sumnjiči se da je ubio U. T. (68), sakrio njegovo telo u fioku kreveta, a potom i sam poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći svega nekoliko sati kasnije.

Drama je počela kada je ćerka žrtve prijavila policiji da se njen otac ne javlja. Odlaskom na adresu u Surčinu, policajci su zatekli tragove krvi i razbacane stvari po kući. Nezvanično, u spavaćoj sobi, u fioci kreveta, pronašli beživotno telo U. T.

Sumnja se da su žrtva i osumnjičeni kobnog dana zajedno pili, nakon čega je došlo do svađe i zločina. Nemanja R. je potom pobegao sa adrese automobilom "opel", koji je pripadao žrtvi.

Samo nekoliko sati nakon ubistva, oko dva sata posle ponoći, Nemanja R. je učestvovao u jezivom udesu u naselju Petrovčić. On je, krećući se ogromnom brzinom, izgubio kontrolu nad "opelom", izleteo sa kružnog toka i silovito udario u betonski krst.

Automobil je potpuno smrskan, a delovi su rasuti metrima unaokolo.

Na asfaltu je vidljiva velika fleka od nafte, dok je zemlja oko krsta potpuno iskopana.

Očevici navode da su iz smrskanog vozila izvlačili mladića koji nije davao znake života.

Ubijeni Uglješa T. i osumnjičeni Nemanja R. odranije su poznati policiji. Nemanja R. je u svom dosijeu imao više desetina krivičnih dela, uglavnom krađa i razbojništava. Ovoga puta, njegov beg od zakona završio se kobno na kružnom toku, gde je na licu mesta ostao mrtav.

Policija i dalje obezbeđuje oba lica mesta, a istraga o svim okolnostima ovog nezapamćenog slučaja se nastavlja.



