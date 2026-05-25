Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas tokom drugog danas posete Kini na konferenciji za novinare da je do 2015. godine Zapad stalno govorio o slobodnom tržištu, slobodnoj trgovini, protoku roba, kapitala, usluga, ljudi, a da tada dolazi do velike promene kada je Kina ''zagrlila'' te ključne vrednosti, prihvatila ih i počela da ih pobeđuje.

''Odjednom ključna vrednost zapada postaje protekcionizam u svakom smislu te reči, samo što više barijera, jer ne mogu da se takmiče na slobodnom tržištu sa Kinom. Sve se promenilo, sve je naopačke okrenuto, ali to nosi jednu političku posledicu, a to je da zbog svoje nervoze postaju pojedine zemlje sve arogantnije'', rekao je Vučić.

Dodao je da pojedine zemlje više uopšte ne brinu o međunarodnom pravnom poretku i da je posao Kine kao stabilizujućeg faktora i malih zemalja kao što je Srbija da se pozivaju na međunarodno pravo.

''Oni su nama do pre 10 godina držali pridike o međunarodnom pravu, danas međunarodno pravo i ne pominju, već samo preko svojih nevladinih organizacija na svetskom nivou, na regionalnom, na lokalnom nivou drže pridike o svojim vrednostima. A u njihovim vrednostima nema ničeg principijalnog, već se one menjaju u skladu sa njihovim potrebama. Tako da, u skladu sa tim, teško je pronaći naše mesto kao male zemlje u savremenom svetu, a da ne budemo okrznuti i očešani o sukobe velikih sila, ali ćemo držati i čuvati mir'', istakao je Vučić.

