Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za suzbijanje imovinskih delikata su, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom, uhapsili bugarsku državljanku osumnjičenu da je 6. aprila u Beogradu, u autobusu na liniji boj 79, iz torbe ženske osobe ukrala novčanik sa 120 evra i 54.000 dinara.

- S. P. N. (31) je uhapšena zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo krađa - saopšteno je iz MUP-a.

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je, uz krivičnu prijavu, privedena Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, navedeno je u saopštenju.