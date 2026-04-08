

Nemanja R. (30) koji je poginuo u Surčinu noćas oko dva sata posle ponoći kada je izleteo sa puta i udario u betonski krst, sumnjiči se za ubistvo meštanina Surčina Uglješe T.

Prema prvim informacijama, Uglješa T. je ubijen hladnim oružjem, a navodno je osumnjičeni Nemanja R. sumnjao da su njegova bivša supruga i Uglješa T. bili u emotivnom odnosu, zbog čega je počinio zločin.

Drama je počela kada je ćerka žrtve prijavila policiji da se njen otac ne javlja. Odlaskom na adresu u Surčinu, policajci su zatekli tragove krvi i razbacane stvari po kući. Nezvanično, u spavaćoj sobi, u fioci kreveta, pronašli beživotno telo Uglješe T. Sumnja se da su žrtva i osumnjičeni kobnog dana zajedno pili, nakon čega je došlo do svađe i zločina. Nemanja R. je potom pobegao sa adrese automobilom "opel", koji je pripadao žrtvi.

Navodno, ubica je žrtvu likvidirao hladnim oružjem, a potom preko tela prebacio krevet!

Samo nekoliko sati nakon ubistva, oko dva sata posle ponoći, Nemanja R. je učestvovao u jezivom udesu u naselju Petrovčić. On je, krećući se ogromnom brzinom, izgubio kontrolu nad "opelom", izleteo sa kružnog toka i silovito udario u betonski krst. Automobil je potpuno smrskan, a delovi su rasuti metrima unaokolo. Na asfaltu je vidljiva velika fleka od nafte, dok je zemlja oko krsta potpuno iskopana.

Očevici navode da su iz smrskanog vozila izvlačili mladića koji nije davao znake života.

Ubijeni Uglješa T. i osumnjičeni Nemanja R. odranije su poznati policiji. Nemanja R. je u svom dosijeu imao više desetina krivičnih dela, uglavnom krađa i razbojništava. Ovoga puta, njegov beg od zakona završio se kobno na kružnom toku, gde je na licu mesta ostao mrtav. Policija i dalje obezbeđuje oba lica mesta, a istraga o svim okolnostima ovog nezapamćenog slučaja se nastavlja.

- Lekarska ekipa Hitne pomoći je vrlo brzo izašla na lice mesta, međutim mogla je samo da konstatuje smrt. Nažalost, stradao je jedan mlad muškarac, oko 30 godina, tako da, nažalost, ovog puta nismo mogli ništa da učinimo za njega - rekla je za RTS doktorka Gordana Pavlović.

