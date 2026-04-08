Stravičan napad psa dogodio se juče u beogradskom naselju Sopot, kada je vlasnički pas izašao iz dvorišta i nasrnuo na petogodišnje dete, nanevši mu teške telesne povrede.

Prema dostupnim informacijama, pas je iz za sada neutvrđenih razloga napustio ograđeni prostor i napao devojčicu S. J. (5). Tom prilikom dete je zadobilo višestruke ujede u predelu glave i lica, zbog čega je hitno prevezeno na lečenje.

Povređena devojčica je zbrinuta u Institutu za majku i dete u Beogradu, gde je odmah podvrgnuta operaciji.

Policija je brzom intervencijom identifikovala i uhapsila vlasnika psa, G. N. (55). Protiv njega je podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Istraga je u toku, a nadležni organi utvrđuju sve okolnosti pod kojima je došlo do napada, kao i da li je bilo propusta u držanju i obezbeđivanju životinje.

