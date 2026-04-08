Posledice geopolitičke krize sve se više osećaju u Beču i to ne samo po rastu cena, već i po tome što su prve benzinske pumpe ostale bez dizela.

Jedna benzinska stanica u 22. bečkom okrugu morala je da saopšti kupcima da više nema dizela.

Prema pisanju portala "Hojte" benzinska pumpa se u utorak uveče suočila sa nestašicom dizela.

Potrošači su na pumpi mogli da kupe samo benzin i to po ceni od 2,20 evra po litru.

Vlasnik pumpe očekuje da će mu dizel ponovo biti isporučen uskoro.

I to nije jedinstven slučaj, pošto je još jedna manja pumpa u Beču bila prinuđena da obavesti potrošače da nema dizela.

Zbog situacije u vezi sa snabdevanjem naftnim derivatima, manje benzinske stanice se nalaze pod velikim pritiskom. Dok pumpe velikih korporacija i dalje dobijaju redovne isporuke goriva, manje pumpe se bore sa nestašicom, pre svega dizela.

Vlasnik jedne benzinske pumpe u Beču veruje da će situacija biti još teža.

- Prve male pumpe mogle bi uskoro da budu zatvorene jer neće dobijati isporuke goriva - kazao je on za Hojte.

Vlasnik benzinske pumpe koja se nalazi u 15. bečkom okrugu požalio se da je veletrogovac, preko kojeg se snabdeva, obustavio isporuke do 15. aprila, pa se nada da će mu zalihe potrajati do tada.

Razlog za prekid isporuka malim pumpama je u većem riziku po veletrogovce. Na drugoj strani, velike korporacije imaju dugoročne ugovore sa fiksnim cenama, pa je gotovo nemoguće odrediti cenu s obzirom na svakodnevne fluktuacije na tržištu.

Jedan veletrgovac kaže da tek posle nekoliko nedelja može da kaže koja je cena trebalo da bude na dan isporuke.

- To je preveliki poslovni rizik zbog kojeg se izbegava snabdevanje manjih pumpi - objasnio je on.

Inače, od početka sukoba u Persijskom zalivu cena naftnih derivata u Autriji drastično je skočila, tako da je dizel, posle pandemije korona virusa, ponovo na više od 2,1 evra po litru, a i benzin se kreće ka dva evra po litru.

