Ozbiljan incident dogodio se u utorak u Trećem osnovnom sudu u Beogradu, kada je muškarac fizički napao pripadnike sudske straže nakon što je zatečen kako konzumira alkohol u zgradi suda.

Prema dostupnim informacijama, N. P. (52) je uočen u hodniku kako pije alkohol, nakon čega su mu prišli pripadnici sudske straže i upozorili ga na neprimereno ponašanje. Umesto da se smiri, reagovao je agresivno.

On je najpre nasrnuo na mlađeg stražara B. R. (24), kojeg je uhvatio za ruku i počeo da ga odguruje. Ubrzo je došlo do eskalacije kada je udario drugog stražara, Ž. U. (46), pesnicom u predelu glave.

Policija je brzo reagovala, savladala osumnjičenog i uhapsila ga na licu mesta.

Po nalogu nadležnih organa, N. P. je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.

Protiv njega je podneta krivična prijava za nasilničko ponašanje, a dalju istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje će utvrditi sve okolnosti incidenta u zgradi državne institucije.

