Mladić (21), sin poznatog stomatologa iz Zagreba, koji je pre tri godine kao maloletnik izazvao paniku kada je sa kukri mačetom upao u učionicu Klasične gimnazije i pretio učenicima, dobio je sudski epilog pred Opštinskim krivičnim sudom u Zagrebu.

Sud mu je izrekao odloženo izricanje kazne maloletničkog zatvora sa rokom provere od tri godine. To znači da neće odmah ići na izdržavanje kazne, ali mu zatvor preti ukoliko prekrši izrečene mere ili ponovo počini krivično delo.

Pored toga, određena mu je i obavezna mera psihijatrijskog lečenja koja može trajati do tri godine, kao i obaveza da plati više od 1.450 evra sudskih troškova.

Na suđenju je priznao krivicu i izrazio kajanje. Sud je uzeo u obzir činjenicu da je u trenutku izvršenja dela bio bitno smanjeno uračunljiv. Kako je naveo, svestan je svog narušenog psihičkog stanja, zbog čega je potražio stručnu pomoć i započeo lečenje. Kod njega je, između ostalog, utvrđen poremećaj ličnosti.

Takođe, utvrđeno je da je i pre ovog incidenta počinio krivično delo krađe, zbog čega mu je ranije izrečena vaspitna mera.

Incident koji je uznemirio javnost dogodio se tokom časa engleskog jezika, kada je tada 18-godišnjak ušao u učionicu, izvadio mačetu pred učenicima i profesorkom i počeo da traži jednog maturanta, dozivajući ga po imenu. Ujedno je upućivao uvrede profesorki koja je pokušavala da ga smiri.

Kada je ugledao učenika kog je tražio, podigao je mačetu i krenuo ka njemu. Napad je sprečen zahvaljujući drugom učeniku koji je podigao stolicu i preprečio mu put.

Nakon toga, osumnjičeni je pozvao maturanta da izađe iz učionice, što su obojica i učinila. Ubrzo je reagovala direktorka škole, koja ga je smireno izvela iz zgrade i sprečila dalje posledice.

Policija je brzo obaveštena, a mladić je nakon tri sata skrivanja pronađen u stanu svoje bake i priveden.

Tokom istrage izjavio je da je učenika poznavao od ranije, kao i da je između njih postojao sukob. Nekoliko dana pre incidenta sreli su se u prolazu u centru grada, gde je došlo do verbalnog konflikta, koji se kasnije nastavio i putem poruka. Nakon toga odlučio je da, kako je rekao, „reši stvar“.

– Žao mi je, nisam imao nameru nikoga da povredim. Mačetu sam poneo zbog samoodbrane, u slučaju da me neko napadne – izjavio je tokom postupka.

