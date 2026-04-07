Poznato je da su tokom njegovih obraćanja svi u sali pažljivo slušali bez prekida. Ipak, jedan neobičan događaj iz 1975. godine prekinuo je tu praksu.

Na društvenim mrežama pojavio se retko viđen video snimak sa sednice od 3. aprila 1975. godine, koji je, prema navodima, godinama bio pod embargom. U opisu snimka navodi se da je i sam Tito tražio da se pojedini delovi njegovog govora uklone.

Tokom obraćanja članovima Komunističke partije Jugoslavije, njegov pas je počeo uporno da laje i prekine govor. Tito je u početku pokušavao da ga smiri, ali je u jednom trenutku izgubio strpljenje i reagovao rečima: „Ma marš tamo, fuj“.

Nakon ove reakcije, u sali je zavladala potpuna tišina, a snimak je danas postao viralan zbog nesvakidašnje situacije u kojoj je jedan pas prekinuo govor tadašnjeg predsednika.

