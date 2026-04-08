Užas! Devojčica stara svega 5 godina iz Sopota kraj Beograda teško je povređena kada ju je napao pas koji je izleteo iz jednog dvorišta! Dete je u teškom stanju, jer je izujedano po glavi i telu, a vlasniku psa stavljene su lisice na ruke!

Kako saznajemo, stravičan napad dogodio se u utorak u beogradskom naselju Sopot, kada je vlasnički pas izašao iz dvorišta svojih gazda i nasrnuo na nesrećnu devojčicu. Prema navodima izvora, pas je imao svoj ograđeni prstor, ali je izašao odatle iz nepoznatog razloga.

- Zaleteo se na devojčicu i zadao joj je višestruke ujede po glavi i licu. Sanitetom je hitno prevezena u bolnicu, tačnije u Institut za majku i dete u Beogradu, gde je odmah operisana. Devojčica je u teškom stanju i pod nadzorom je lekara - navodi izvor blizak istrazi.

Odmah posle napada identifikovan je i vlasnik psa, reč je o meštaninu G. N. (55) kojem su stavljene lisice na ruke, a protiv njega je podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti. Utvrđuju se okolnosti ovog stravičnog napada.

Nažalost, deca ali i odrasli često se nađu na meti pasa lutalica ali čak i vlasničkih pasa, što svojih, što tuđih. Jedan od napada na decu koji pamtimo dogodio se u januaru ove godine u Ulici Ljube Nenadovića u Obrenovcu dan posle Božića kada je pas lutalica napao dečaka starog 11 godina i tom prilikom mu ogrizao deo gornje usne.

Detetu je istog dana urađena hitna operacija na odeljenju plastične hirurgije u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj.

Početkom marta dogodila su se i dva užasna napada na starije žene i to u svega 24 sata.

Vlasnički psi rase kane korso u Beogradu napali su ženu u njenom dvorištu i gotovo je iskidali, a samo nekoliko sati ranije na drugu ženu je nasrnuo čopor pasa lutalica.

Psi su napali majku vlasnika i bukvalno je raskomadali u njenom dvorištu kod Autokomande u Beogradu. Par sati ranije na Voždovcu, u beogradskom naselju Rupčine, u Ulici Vojislava Lubarde oko 17 sati čopor lutalica nasrnuo je na ženu.

U prvom napadu u naselju Rupčine čopor od četiri psa lutalice napao je ženu koja je šetala svog psa. Kako se nezvanično saznajemo, do napada je došlo kada su lutalice krenule ka ženinom psu. U pokušaju da zaštiti svog ljubimca, ona ga je podigla u naručje, čime je pažnju agresivnog čopora skrenula na sebe. Psi su tada nasrnuli na ženu, nanoseći joj više ugriza u predelu nogu.

Povređena Beograđanka je ubrzo nakon napada prevezena u Urgentni centar, gde joj je ukazana lekarska pomoć i izvršena obrada rana. Prema prvim podacima, ona je stabilno, ali je pretrpela veliki šok.

Drugi, ali krvožedniji napad dogodio se kod Beranske ulice kod Trošarine, odnosno u dvorištu porodične kuće, kada su dva psa rase kane korso napala ženu (57) koja ih je čuvala. Vlasnik pasa je njen sin koji je otputovao u inostranstvo, pa ih je žena, kao i više puta do tada, čuvala. Zadobila je teške povrede, ali sada je stabilno.

BONUS VIDEO