Nemanja R. (30) koji je poginuo u Surčinu noćas oko 2 sata posle ponoći kada je, kako se sumnja, izleteo sa puta i udario u betonski krst, a policija upravo njega sumnjiči za ubistvo meštanina Uglješe T. (58).



Kako nezvanično saznajemo, sumnja se da je žrtva ubijena hladnim oružjem, a navodno je, osumnjičeni za zločin sumnjao da su njegova bivša supruga i žrtva bili u emotivnom odnosu, zbog čega ga je ubio.

Navodno, ubica je žrtvu likvidirao hladnim oružjem, a potom preko tela prebacio krevet!

Kako saznajemo, zločin se dogodio u Surčinu, a osumnjičeni muškarac je došao kod žrtve kući, ubio je, a potom ukrao njeno vozilo i njome izvršio samoubistvo.

Na licu mesta nalazi se veliki broj policije.

Saobraćajna nesreća se dogodila u naselju Petrovčić, u opštini Surčin, u 2 sata ujutru.

Tom prilikom, vozilo je sletelo sa kolovoza i silovito udarilo u betonski krst koji se nalazio pored puta. Od zadobijenih povreda, muškarac je preminuo na licu mesta.

- Lekarska ekipa Hitne pomoći je vrlo brzo izašla na lice mesta, međutim mogla je samo da konstatuje smrt. Nažalost, stradao je jedan mlad muškarac, oko 30 godina, tako da, nažalost, ovog puta nismo mogli ništa da učinimo za njega - rekla je za RTS doktorka Gordana Pavlović.



