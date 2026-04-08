"Samo za moju ženu!", čuje se na snimku koji je Nemanja R. (30), muškarac koji je poginuo u nesreći u Surčinu i koji je navodno pre toga ubio muškarca, objavio na svom Fejsbuk profilu. Na snimku se, osim muzike čuje i sam trenutak nesreće.

Na Fejsbuk profilu je objavljen snimak na kojem se, na samom početku čuje muzika i to pesma Asima Brkana "Da si srećna pisala mi ne bi". Ubrzo se na snimku čuje i zvono telefona, na snimku se pojavljuje prikaz brzinometra na kojem se vidi da se vozilo kreće brzinom većom od 100 kilometra na čas. Muško lice zatim izgovara: "Samo za moju ženu!". Minut kasnije, na snimku se čuje jak udarac, vidi svetlost, a zatim čuje i lavež pasa.

Saobraćajna nesreća se dogodila u naselju Petrovčić, u opštini Surčin, u 2 sata ujutru.

- Lekarska ekipa Hitne pomoći je vrlo brzo izašla na lice mesta, međutim mogla je samo da konstatuje smrt. Nažalost, stradao je jedan mlad muškarac, oko 30 godina, tako da, nažalost, ovog puta nismo mogli ništa da učinimo za njega - rekla je za RTS doktorka Gordana Pavlović.

Kako je "Blic", Nemanja R. je navodno nesporedno pre nesreće ubio čoveka (68) u porodičnoj kući, a potom mu ukrao automobil "opel vektru" i njome se zakucao u krst.

