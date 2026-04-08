Kako se približavaju Uskrs i Đurđevdan, u Republici Srpskoj tradicionalno raste potražnja za prasićima, što svake godine utiče na cene na tržištu. Prodavci i uzgajivači već beleže povećano interesovanje kupaca, posebno u ruralnim područjima gde je običaj pečenja prasića neizostavni deo praznične trpeze.

Ovo su trenutne cene, a predsednik Udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske, Mišo Maljčić, ističe da će cena nastaviti da raste i nakon praznika, jer raste cena stočne hrane i đubriva.