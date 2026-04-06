Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da su gađale tri aerodroma u oblasti Teherana i tom prilikom uništile na desetine iranskih letelica.

Vojska je navela da su napadi imali za cilj da nanesu udar iranskom ratnom vazduhoplovstvu i vazdušnim snagama Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), prenosi Tajms of Izrael.

Na desetine borbenih aviona izraelskog ratnog vazduhoplovstva gađalo je iranske avione i helikoptere, kao i infrastrukturu "koju režimske oružane snage koriste u vojne svrhe" na aerodromu Mehrabad i dva manja aerodroma u okolini.

Izraelska vojska je ranije saopštila da su bombardovane piste i kontrolni tornjevi na tim aerodromima, kao i fabrika bespilotnih letelica koja pripada jedinici Kuds snaga.