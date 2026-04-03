Sedam vrednih umetničkih slika, među kojima su dela Mome Kapora, Brane Kokolja i drugih, ukradeno je iz stana u Trebinju koji se iznajmljuje, a čiji vlasnici ne žive u ovom gradu, već stan iznajmljuju preko posrednika.

Član porodice vlasnika je o svemu obavestio Policijsku stanicu Trebinje, a budući da je zakupac stana poznat i prema ličnim dokumentima koje je ostavio identifikovan kao lice M. B, u Policijskoj upravi Trebinje su potvrdili da su primili prijavu.

- O događaju je obavešteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju koje je događaj kvalifikovalo kao krivično delo krađa, iz člana 224. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske - saopšteno je u PU Trebinje i dodaju da policijski službenici nastavljaju dalji rad.

Javnost je, međutim, o detaljima obaveštena preko društvenih mreža, odnosno preko profila Trebinjca Miodraga S, koji je takođe član porodice vlasnika, ali, budući da on sam nije vlasnik, nije ni želeo davati izjave, već je sve, kako navodi, objavio dobronamerno, kako bi upoznao javnost šta se desilo, odnosno upozorio šta može da se desi svima koji iznajmljuju stanove.

- Slike je odnelo lice koje je uredno iznajmilo stan, a nakon njegovog odlaska ustanovljeno je da slika više nema - naveo je Spaić i upozorio sve koji iznajmljuju stanove i apartmane da dobro provere kome predaju svoj prostor jer se ovakve stvari dešavaju.

Ovo nije prvi put da gosti trebinjskih apartmana pokradu stvari prilikom odlaska, pa su pre nekoliko godina u stanu u centru grada pokradene sve stvari koje su se mogle izneti - od pegle do televizora, pa čak i zavese i tepisi, tako da i policija poziva na oprez.

Alo/Nezavisne

