Bivša rijaliti učesnica Slađa Petrušić šokirala je javnost kada je svojevremeno na njenim nalozima na društvenim mrežama objavljeno da je preminula.

Mnogi su posumnjali u istinitost ove informacije, pa su se čak njeni prijatelji i rodbina oglašavali, tvrdeći da Slađa lažira svoju smrt, što se na kraju i pokazalo tačnim.

Tada se oglasila na društvenim mrežama i iznenadila svojim objašnjenjem.

-Još jednom se izvinjavam ako sam vas rastužila, nemam pojma šta više da vam kažem povodom svega. To nije bila namera. Namera je bila nešto sasvim drugo. Evo, sad kad vas ima malo više ovde, ispričaću - istakla je u lajv uključenju, pa dodala "da je na ovaj način želela da preduhitri medije".

- Namera je bila sasvim druga, jer od medija trpim strašne udarce, posebno od poslednjih objava. Onda sam odlučila da se potpuno povučem iz medija. Kad god su me zvali, nisam htela da dajem intervju, ništa -dodala je između ostalog, dok je u uključenju imala osmeh od uva do uva.

Podsetimo, na Instagramu je prvo lažirala fotografije tvrdeći da je imala operaciju i povredila obe noge, a potom je na profilu objavila navodnu poruku porodice u kojoj se javnost obaveštavala da je preminula, što se ispostavilo kao laž.

U poslednje vreme, bila je aktivna na TikToku, gde je pravila razne izazove kako bi privukla pažnju publike.