Ceca Ražnatović se pohvalila poklonom kojije dobila, a koji su je potpuno razoružao.

Na svom Instagram profilu je pokazala pismo koje je dobila od majke jednog od kandidata iz popularnog muzičkog takmičenja Zvezde Granda, a dirljive reči nisu ostavile nikoga ravnodušnim.

U rukom pisanoj poruci majka je Ceci uputila snažne i nežne stihove, zahvalivši joj se na svemu što čini za mlade talente.

- Ruži koja u drugima vidi cvet i svojim sjajem budi tuđe snove. Hvala vam. Majka - pisalo je.

Pevačica nije krila koliko ju je ovaj gest pogodio, pa je istakla da za nju ne postoji veći kompliment i čast od ovakvih reči.

- Ne postoji veći kompliment i čast za mene. Poruka majke jednog sjajnog kandidata - dodala je Ceca.

