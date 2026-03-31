Banjalučka policija uhapsila je S.G. nakon prijave Banjalučanina da mu je osumnjičeni, sa kojim je ranije imao nesuglasice, pretio dok je držao nož u ruci.

Naime, juče (30. marta) službenici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su ga zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo ugrožavanje bezbednosti.

"Muškarac iz Banjaluke istog dana prijavio je da mu je lice S.G., sa kojim je u prethodnom periodu imao verbalne nesuglasice, uputio pretnje po život dok je držao nož u ruci. O navedenom je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka", rekli su iz policije.

Dodaju da su, u odvojenim aktivnostima, juče oko 00.50 uhapsili I.S. iz Banjaluke, jer je upravljajući putničkim vozilom učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u Banjaluci, a ispitivanjem na prisustvo alkohola kod navedenog lica utvrđeno je prisustvo od 1,85 g/kg alkohola u organizmu.

