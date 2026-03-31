Mnogi amaterski baštovani pokušavaju da je oteraju iz dvorišta i cvetnih leja, a ova neupadljiva ptica zapravo tiho radi u korist zdrave i bujne bašte.

Kada pomislimo na ptice u dvorištu, obično zamišljamo šarene senice ili prepoznatljivu crvenu grud crvendaća. Ipak, postoji jedna mala ptica koju mnogi zanemaruju ili čak smatraju smetnjom – iako to nikako ne zaslužuje.

Prema objašnjenju Francuske Lige za zaštitu ptica (LPO), ovaj često potcenjeni posetilac zapravo je važan saveznik u bašti i očuvanju biodiverziteta.

Od „štetočine“ do zaštićene vrste

Decenijama je kućni vrabac u velikom delu Evrope bio na lošem glasu. Poljoprivrednici su ga optuživali za štetu na usevima, dok su ga u gradovima smatrali nepoželjnim zbog navodnog „nereda“ i konkurencije drugim pticama.

Danas ornitolozi sve više osporavaju takav pogled. Stručnjaci ističu da je reč o predrasudi koja zanemaruje njegovu stvarnu ulogu u ekosistemu. Zbog toga se stav prema vrabcu menja – ne samo u Francuskoj, već i širom Evrope.

Ova ptica, nekada smatrana štetočinom, zapravo je tihi pomagač u baštama, parkovima i čak na poljoprivrednim površinama.

Pokazatelj zdrave bašte

Stručnjaci danas savetuju da se prisustvo vrabaca ne suzbija, već podstiče. Njihova pojava obično ukazuje na zdravu okolinu:

prisustvo insekata

dovoljno skrovišta

žive ograde i prirodni zakloni

raznovrsne „divlje“ površine

Drugim rečima, tamo gde ima vrabaca – postoji funkcionalan mali ekosistem.

Zašto su vrabci korisni

Jedna činjenica posebno iznenađuje mnoge: mladi vrapci ne hrane se semenom, već gotovo isključivo insektima – i to u velikim količinama.

Odrasle ptice neumorno skupljaju gusenice, larve i druge sitne organizme kako bi nahranile svoje mladunce.

Prirodni „čuvari“ biljaka

U praksi, vrabci su najaktivniji u proleće i rano leto – baš kada su biljke najosetljivije. Tada pomažu u kontroli populacije štetočina, hraneći se:

gusenicama koje uništavaju lišće

lisnim vašima i njihovim larvama

sitnim bubama

paucima i drugim malim organizmima

Ono što nama deluje kao bezazleno traženje hrane, za baštu može značiti veliku razliku – između sitne štete i ozbiljne najezde.

Što je više ptica koje se hrane insektima u vašem dvorištu, to je veća verovatnoća da će prirodna ravnoteža ostati očuvana.

Na kraju, možda je vreme da promenimo pogled na ovu malu pticu. Umesto da je teramo, vredi joj dati prostora – jer vrabac ne uzima od bašte koliko joj zapravo daje.