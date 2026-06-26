Maksimalna maloprodajna cena dizela ostaće nepromenjena u narednih sedam dana i iznosiće 217 dinara za litar, dok će benzin biti skuplji za dva dinara i litar će koštati 193 dinara, objavilo je danas Ministarstvo unutrašnje i spoljašnje trgovine.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova. U odnosu prošlu nedelju, cene evrodizela su ostale iste, a benzin je skuplji za dva dinara.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Cena nafte ponovo pala

Cena sirove nafte pala je u petak ispod 71 dolara po barelu, čime je izbrisala dobitke ostvarene tokom prethodne trgovačke sesije.

Investitori pažljivo prate razvoj situacije na Bliskom istoku, procenjujući uticaj pojačane aktivnosti brodskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz i novih bezbednosnih rizika u regionu.

Pad cena usledio je uprkos incidentu u kojem je jedan brod pogođen neidentifikovanim projektilom kod obale Omana. Taj događaj ponovo je podstakao zabrinutost za bezbednost plovidbe i pojačao strahovanja da bi Iran mogao da pooštri kontrolu nad saobraćajem kroz jedan od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca.

Istovremeno, pojedini komercijalni brodovi nastavili su plovidbu kroz Ormuski moreuz, što dovodi u pitanje napredak postignut tokom mirovnih napora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

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