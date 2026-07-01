Među kompanijama koje menjaju pristup je američki proizvođač automobila Ford koji je ponovo angažovao stotine iskusnih inženjera kako bi rešili probleme sa kvalitetom koje automatizovani sistemi nisu uspeli da otklone.

Potpredsednik Forda za inženjering hardvera vozila Čarls Pun rekao je da je veštačka inteligencija "fantastičan alat", ali da njeni rezultati zavise od kvaliteta podataka kojima je obučena.

Sličan zaokret napravili su i Komonvelt banka Australije (CBA) i tehnološka kompanija IBM.

CBA je prošle godine otpustila više od 40 radnika u korisničkoj službi i zamenila ih glasovnim botom zasnovanim na veštačkoj inteligenciji, ali sistem nije uspeo da odgovori na potrebe korisnika, što je dovelo do povećanja broja poziva i povratka na raniji model rada.

Australijski sindikat zaposlenih u finansijskom sektoru ocenio je vraćanje tih radnih mesta kao "veliku pobedu", dok je banka priznala da prilikom donošenja odluke nije dovoljno razmotrila sve poslovne aspekte kada je objavila otpuštanja.

Slično tome, IBM je zamenio svoje HR funkcije veštačkom inteligencijom koja je obrađivala oko 94 odsto rutinskih zahteva, ali nije bila u stanju da zadovolji preostalih 6 odsto, što je uključivalo etičke dileme. Kompanija je potom najavila planove da u 2026. utrostruči zapošljavanje pripravnika u svim poslovnim jedinicama u SAD, podseća CNBC.

Direktorka ljudskih resursa IBM-a Nikl LaMoreo ocenila je da bi bez ulaganja u nove generacije zaposlenih kompanija za nekoliko godina mogla da ostane bez potrebnog kadrovskog potencijala.

Analitičari upozoravaju da smanjenje broja zaposlenih istovremeno sa uvođenjem veštačke inteligencije ne mora nužno da vodi ka rastu poslovanja, posebno ukoliko kompanije ne ulažu u obuku i razvoj zaposlenih.

"Primetno je da su među kompanijama koje promovišu automatizaciju, mnoge kasnije zažalile zbog otpuštanja, pošto su smanjile broj ljudi potrebnih za nadgledanje veštačke inteligencije", navodi se u izveštaju kompanije "Intuition Labs".

Prema izveštaju softverske kompanije "Orgvue", 39 odsto poslovnih lidera otpustilo je zaposlene zbog uvođenja veštačke inteligencije, ali je 55 odsto njih priznalo da su neke odluke o otpuštanjima bile pogrešne.

"Tamo gde su rezultati veštačke inteligencije nedosledni, netačni ili teški za primenu, kompanije često moraju ponovo da uvedu ljudski nadzor", rekla je Džesika Žang, viša potpredsednica za Azijsko-pacifički region u kompaniji ADP, koja se bavi pružanjem HR rešenja.

Kako je navela, ovo može dovesti do dupliranog napora, sporijeg donošenja odluka i smanjene produktivnosti.

Istovremeno, istraživanje koje je za CNBC dostavila kompanija Robert Half pokazalo je da je 32 odsto američkih menadžera za zapošljavanje ukinulo radno mesto prvenstveno zbog veštačke inteligencije, a zatim ponovo zaposlilo radnika na istoj ili sličnoj poziciji.

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