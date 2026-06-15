Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izrazilo je danas razumevanje za zabrinutost poljoprivrednih proizvođača zbog nevremena koje je prethodnih dana zahvatilo delove Srbije i naglašava da će se o posledicama znati tek nakon obilaska terena i procena nadležnih službi. Grad je sinoć registrovan na više lokacija u Vojvodini, a u većini slučajeva nije prijavljena značajnija šteta. Oštećenja su za sada zabeležena u okolini Bačke Topole i Bačke Palanke, dok će potpunija slika biti poznata nakon uvida na terenu.

Prema informacijama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, protivgradna zaštita je tokom jučerašnjeg dana bila angažovana u skladu sa razvojem vremenske situacije. Dejstvovali su radarski centri Bukulja, Petrovac, Samoš, Bajša i Fruška gora preko mreže od ukupno 115 lansirnih stanica, sa kojih je ispaljeno 677 protivgradnih raketa, navodi se na sajtu ministarstva i dodaje da se u uslovima sve češćih vremenskih ekstrema, poljoprivredna proizvodnja suočava sa rizicima koje nije moguće u potpunosti eliminisati.

Ministarstvo poljoprivrede obezbeđuje podsticaje za osiguranje poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 40 do 60 odsto vrednosti premije osiguranja, dok u pojedinim područjima sa izraženijim rizicima podrška može dostići i do 70 odsto vrednosti premije. Pored toga, brojne lokalne samouprave sprovode sopstvene programe podrške i dodatno sufinansiraju polise osiguranja, tako da u pojedinim sredinama ukupan nivo podrške dostiže i do 100 odsto vrednosti premije. Ministarstvo kroz mere investicione podrške obezbeđuje i sredstva za nabavku i postavljanje protivgradnih mreža, pri čemu podsticaji iznose od 50 do 65 odsto prihvatljivih troškova investicije, u zavisnosti od područja i uslova konkursa.

"Poljoprivreda danas više nego ikada podrazumeva ne samo proizvodnju, već i planiranje rizika, primenu savremenih sistema zaštite i prilagođavanje sve izraženijim klimatskim izazovima. Ministarstvo će nastaviti da prati situaciju na terenu i o svim relevantnim informacijama blagovremeno obaveštavati javnost", kažu iz ministarstva. Jako nevereme pogodilo je sinoć veći deo Vojvodine, pogotovo delove Bačke i Banata. U Bačkoj Topoli gorele su njive zbog varničenja žica na dalekovodima. Jaka oluja posle 20.30 stigla je i do Beograda, a RHMZ je izdao hitno upozorenje na padavine veće od 20 milimetara za kratko vreme, grad i olujni vetar.