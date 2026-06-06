Kompanija Mlekoprodukt d.o.o. Zrenjanin saopštila je danas da hitno povlači sa tržišta sir "Ile de France Petit Brie" u pakovanju od 125 grama zbog sumnje na prisustvo opasnih toksina.

Kako se navodi u zvaničnom saopštenju kompanije, odluka o povlačenju doneta je zbog sumnje na prisustvo enterotoksina koje proizvodi bakterija stafilokoka aureus (Staphylococcus aureus).

Iz kompanije apeluju na sve građane koji su kupili ovaj proizvod da ga nipošto ne jedu.

Potrošači koji poseduju proizvod iz navedenog lota ne treba da ga konzumiraju. Proizvod je potrebno vratiti u prodajni objekat u kojem je kupljen - naveo je Mlekoprodukt.

Svi kupci koji vrate sporni sir dobiće povraćaj novca, koji će biti omogućen čak i bez priloženog fiskalnog računa.

Koji su simptomi i šta ako ste već pojeli sir?

Enterotoksini koje proizvodi ova bakterija mogu izazvati ozbiljne gastrointestinalne tegobe. Simptomi se obično javljaju veoma brzo, u roku od nekoliko sati nakon konzumacije kontaminirane hrane, a najčešće uključuju:

Jaku mučninu

Povraćanje

Grčeve u stomaku

Dijareju

Iz Mlekoprodukta poručuju:

- Potrošačima koji su konzumirali ovaj proizvod i imaju navedene simptome preporučuje se da se obrate svom lekaru.