Evropska komesarka za proširenje Marta Kos potvrdila je da se proces ubrzano privodi završnoj fazi.

Pored političke podrške, Evropska unija je završila i pripreme za veliki finansijski paket pomoći namenjen Ukrajini.

Brisel odobrava paket pomoći od 90 milijardi evra

Marta Kos najavila je da je EU spremna da Ukrajini odobri zajam vredan 90 milijardi evra, uz plan da prva sredstva budu dostupna veoma brzo.

Kako je navela, prve isplate iz ovog paketa mogle bi da stignu već naredne nedelje.

Paket predstavlja deo šire evropske strategije za očuvanje stabilnosti ukrajinske ekonomije i finansiranje ključnih državnih funkcija tokom nastavka sukoba, uz cilj da se obezbedi finansijska održivost zemlje u narednom periodu.

Jun kao važan trenutak za pregovore

Moguće otvaranje pristupnih pregovora u junu smatra se jednim od najvažnijih političkih koraka za Ukrajinu od dobijanja statusa kandidata za članstvo u EU.

Iako se očekuje da sam proces pregovora traje godinama, početak razgovora imao bi snažan politički i simbolički značaj, pokazujući spremnost Evropske unije da dugoročno veže Ukrajinu za evropski blok.

Pred Ukrajinom se sada nalaze obimne reforme koje uključuju usklađivanje zakonodavstva sa standardima EU, posebno u oblastima vladavine prava, borbe protiv korupcije i reforme pravosuđa, što će Brisel pažljivo pratiti uprkos ratnim uslovima.





Slovački premijer Robert Fico, nakon poraza Viktora Orbana u Mađarskoj, naglo je promenio stav o pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji. Fico sada podržava ulazak Ukrajine u EU, a Slovačka je spremna da pomogne tom procesu.

Istovremeno, predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina spremna da otvori svih šest pregovaračkih klastera sa Evropskom unijom. Ukrajinski lider razgovarao je o evropskim integracijama sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom.

U samom Briselu zvaničnici ističu da je ispunjavanje svih uslova ključno za puno članstvo. Evropska komesarka Marta Kos navela je listu glavnih zahteva koje ukrajinske vlasti trenutno moraju da ispune.