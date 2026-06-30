Narodna banka Srbije (NBS) oglasila se povodom novog zvaničnog srednjeg kursa dinara prema evru za sredu 1. jula 2026. godine

Po pravilu, do 18 časova, svakog radnog dana Narodna banka Srbije objavljuje zvanični srednji kurs dinara prema evru, koji se primenjuje od 8 časova narednog radnog dana.

Srednji kurs

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće sutra 117,3578 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je viši 0,1 odsto i iznosi 102,9635 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,1 odsto nego pre mesec dana, a na godišnjem nivou za 3,5 odsto, dok je od početka godine za 3,0 odsto.